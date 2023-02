De biquíni branco, Graciele Lacerda ostenta barriga chapada em piscina nos EUA: ''Deusa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, elegeu biquíni branco para curtir piscina em casa nos EUA e chamou a atenção com boa forma

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), deu um show de boa forma durante sua viagem aos EUA para aproveitar os parques de diversão em Orlando. Aproveitando o dia de folga na casa que alugaram por lá, a musa fitness decidiu ir para a piscina e roubou a cena com suas curvas saradas.

Nos registros compartilhados neste sábado, 04, em sua rede social, a influenciadora posou usando um biquíni branco sem alça e chocou com suas barriga chapada, mesmo após abrir mão da dieta para experimentar algumas delícias locais.

"A sorte de encontrar um verão em pleno inverno", escreveu Graciele Lacerda sobre conseguir ir à piscina mesmo no inverno.

Nos comentários da publicação, os seguidores e Zezé Di Camargo admiraram a musa fitness. "Minha deusa!", escreveu o sertanejo para a noiva. "É um abuso de beleza", elogiaram os internautas.

Veja as fotos de Graciele Lacerda na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Voo de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda atrasa após fatalidade

Nas últimas semanas, o cantor Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda chegaram a Miami, nos EUA, para o artista se apresentar em um show. Contudo, a saída do avião demorou um pouco mais do esperado por conta de uma fatalidade.

Em sua rede social, a influenciadora fitness, que estava mostrando um pouco da viagem internacional, acabou contando que ainda não tinham deixado a aeronave por conta de um episódio trágico ocorrido com um passageiro.

"Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo", lamentou Graciele Lacerda ao tirar uma foto dos pés.

Antes de embarcar, a musa fitness comentou estar ansiosa para conhecer Miami com o amado. Há tempos ela estava com vontade de ir para o local, mas não conseguia conciliar a agenda do noivo com a viagem. O show dele na cidade foi uma oportunidade para realizar o desejo.