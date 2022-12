Graciele Lacerda mostra look usado em festa e divide opiniões: ''Parece camisola''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu look de evento em foto no espelho e intrigou os internautas com semelhança com camisola

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), impressionou ao mostrar mais um de seus looks na rede social. Nesta segunda-feira, 12, a musa fitness exibiu um vestido usado em uma festa e chamou a atenção.

A pedido dos fãs, a influenciadora exibiu a produção feita para um evento e acabou dividindo opiniões acerca da escolha da roupa. Isso porque, teve gente que achou o vestido semelhante a uma camisola.

Vestindo a roupa preta com um detalhe dourado no decote, Graciele Lacerda fez a selfie no espelho do hall de entrada de seu triplex. "Muita gente me pediu foto do look de ontem. Essa é a única que tenho", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, uns seguidores elogiaram e outros se mostraram intrigados. "Parece camisola", falaram vários. "Tá lindo esse look", elogiaram outros. "Gra, gostava mais do seu estilo anterior esse novo estilo não combina com você", opinou uma terceira pessoa.

Veja o look de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda mostra onde será o quarto de seu futuro bebê no triplex

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou mais um cantinho de seu triplex luxuoso na rede social. Nesta segunda-feira, 12, ela foi questionada sobre um quarto de hóspedes na casa e acabou mostrando inclusive onde será o quartinho de seu futuro bebê.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a musa fitness recebeu o pedido de uma pessoa para mostrar o cômodo onde ficará a sua mãe e explicou que, na verdade, na residência não há um local específico para as visitas dormirem.

"Eu nunca mostrei o quarto de hóspedes, porque aqui em casa não tem, esse quartinho aqui é o quarto do bebê, aí enquanto não tem babies eu vou arrumar ele pra minha mãe", falou Graciele Lacerda ao exibir a suíte.

