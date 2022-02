Estilosa, Virgínia Fonseca aposta em botas verdes e saia curtíssima

Influenciadora digital Virgínia Fonseca aposta em visual despojado com botas verdes e saia jeans bem curta

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 09h42

Dona de um império nas redes sociais, a modelo Virgínia Fonseca (22) também inspira muitas fãs com o seu visual fashion e sempre ousado.

Recentemente, a esposa do sertanejo Zé Felipe (23) mostrou o look dela para gravar mais um episódio do seu podcast e arrasou na foto divulgada no Instagram.

Mais de um milhão e meio de pessoas curtiram o clique da loira que optou por um look estiloso para trabalhar, composto de mini-blusa, saia jeans curtinha e botas verdes de cano alto.

"Calada vence, pronta para o pod de hoje", escreveu Virgínia Fonseca que já ultrapassou a incrível marca dos 33 milhões de seguidores apenas no Instagram. Que sucesso!

Veja o look estiloso de Virgínia Fonseca!