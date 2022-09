De vestido justinho, Flávia Alessandra esbanja corpaço com estilo: ''Como é linda''

Atriz Flávia Alessandra exibiu silhueta impecável em look fashion e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 11h42

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de estilo e beleza em novas fotos. Nesta terça-feira, 20, a famosa está em São Paulo e surgiu arrasadora em cliques mostrando seu look para o dia na cidade.

Usando um vestido de mangas colado ao corpo e combinado com um cinto preto, a famosa ostentou uma silhueta impecável. Cheia de atitude, ela fez caras e bocas com óculos escuros e roubou a cena com tanta beleza.

"Bom dia São Paulo, com um sol tímido e aquele friozinho na sombra, mas essa sou eu: preparada pra mais um dia de trabalho", exibiu Flávia Alessandra o seu look arrasador para trabalhar.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a esposa de Otaviano Costa (49) de elogios. "Meu deus, como você é linda", exclamaram os fãs. "Você é muito estilosa", admiraram outros.

Ainda na última semana, Flávia Alessandra chamou a atenção ao exibir seu corpaço torneado em um cacão rosa cheio de recortes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Aos 48 anos, Flávia Alessandra exibe corpaço torneado em treino na academia

Nas últimas semanas, Flávia Alessandra começou o dia inspirando os internautas com sua boa forma ao dar o exemplo treinando na academia. Em um vídeo publicado em sua rede social, ela mostrou como pega pesado nos treinos.

De look fitness, composto por top e calça de ginástica, a loira apareceu fazendo musculação de forma deslumbrante. Cheia de estilo e exibindo suas curvas saradas em ação, a esposa de Otaviano Costa inspirou os internautas.

"E aí? Segunda é dia de começar? Ou no frio bate preguiça? Por aqui, vai na preguiça mesmo, então tá aí o resuminho de um dia de treino com a música da nossa musa @anitta premiada no VMA, porque quando a gente pensa nela, já entendemos que não dá pra desistir", disse Flávia Alessandra sobre treinar em qualquer clima.

