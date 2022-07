De vestidinho decotado, Marina Ruy Barbosa surge arrasadora na Grécia

Atriz Marina Ruy Barbosa roubou a cena em cenário paradisíaco com look estiloso

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 09h25

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) deu um show de beleza e estilo na Grécia!

Neste domingo, 10, a famosa compartilhou fotos curtindo a paisagem paradisíaca deslumbrante e se destacou nos registros com seu look diferente.

Usando um vestido curto com decote e recorte nas costas, Marina Ruy Barbosa apareceu arrasadora com a peça combinada com sandálias rasteiras com amarração na perna.

Ao exibir detalhes da produção nos cliques, a ruiva logo recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Muito perfeita", admiraram os fãs. "Que linda", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Marina Ruy Barbosa exibiu uma beleza impressionante em fotos de maiô nas Maldivas.

No dia 30 de junho, a atriz celebrou seu aniversário de 27 anos. Após ganhar uma festa com sua equipe, a famosa comemorou o momento com uma noitada e usando um macacão ousado.

Marina Ruy Barbosa esbanja estilo na Grécia; veja as fotos: