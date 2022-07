De top e calça colada, Larissa Manoela exibe curvas perfeitas em look nada discreto

Atriz Larissa Manoela chamou a atenção ao esbanjar corpaço em look rosa pink colado

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 11h23

A atriz Larissa Manoela (21) não passou despercebida nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar fotos toda produzida e usando um look nada discreto em São Paulo.

Nos registros, a artista global apareceu poderosa vestindo cropped e uma calça colada, ambos de cor rosa pink. Com a barriga à mostra, Larissa Manoela mostrou que está com as curvas torneadas ao exibir um desenho na região.

"Isso foi ontem. Minha quarta rosa", publicou os cliques arrasadores. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Linda", elogiaram. "Que gata", exclamaram os fãs.

Ainda recentemente, Larissa Manoela arrancou mais elogios ao aparecer com um look de praia cheio de atitude. De biquíni e calça transparente, a famosa surgiu deslumbrante em um dia de sol.

Larissa Manoela assume namoro com ator

Nos últimos dias, após rumores de que Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach (25) estavam juntos novamente, a atriz confirmou que reatou com o amado ao publicar fotos românticas com ele em uma cachoeira.

Embaixo da água, os pombinhos apareceram abraçados. "Modo nós", disse Larissa Manoela que atuou com o amado no filme ModoAvião, da Netflix.

