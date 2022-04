De look de barriga de fora, Cleo surge toda estilosa e esbanja beleza

Cantora Cleo compartilhou fotos usando look casual com brilho e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 13h05

A cantora Cleo (39) arrasou com novos cliques em sua rede social!

Nesta sexta-feira, 01, a artista compartilhou fotos de um ensaio que fez toda estilosa e chamou muita atenção.

Usando um top brilhante, calça jeans abaixo do umbigo e uma gargantilha nada discreta, Cleo surgiu deslumbrante, esbanjando beleza.

"Diva do POP (Perigosa Organização das Purpurinadas)", brincou ela na legenda da publicação. Nos comentários, a famosa recebeu elogios. "Amei a legenda! Você ta muito gata garota, credo!", escreveu o marido Leandro D'Lucca.

Ainda no último final de semana, Cleo roubou a cena no Lollapalooza com um look ousado. No evento, ela apareceu cobrindo apenas o necessário.

Veja o look estiloso de Cleo: