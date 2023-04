De Bruna Marquezine a Kim Kardashian veja lista de famosas que já ousaram com sutiã de renda

Tendência sensual já foi usada por grandes nomes como Bruna Marquezine; veja fotos

Lingeries de renda, em especial os sutiãs, podem ser utilizados em situações especiais ou até mesmo em eventos, sendo peças que podem se adaptar nos mais diferentes looks. Famosas como a atriz Bruna Marquezine e a socialite norte-americana Kim Kardashian já aderiram à tendência.

Para o stylist Ronaldo Paixão, as peças carregam em si muita sensualidade e feminilidade podendo ser uma boa opção para ousar na hora de montar o look. "A forma mais simples de usar é com uma regata deixando ele à mostra", explica ele.

"Com criatividade, conseguimos usá-lo de várias formas: sob peças transparentes, modelos croppeds, com camisetas bem decotadas ou amarradas na altura do abdômen, modelos tipo body, com blusão largo… São inúmeras opções e todas ficam maravilhosas", completa o profissional da moda.

O stylist ainda cita nomes como Bruna Marquezine, Kim Kardashian, Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmann como algumas das famosas que já aderiram ao estilo. "As mulheres realmente usam essa peça de várias formas. Eu acho interessante porque dá uma nova cara ao look. É sensacional."

Paixão, que já viajou para mais de 36 países ao redor do mundo para conhecer cada vez mais o universo fashion acrescenta que a moda está em constante mudança. "O que é moda hoje já não é moda amanhã. Precisamos estar atentos ao que vai bombar ou não! Como amo o que faço, gosto de me aventurar em cada detalhe da moda", finaliza.

Os sutiãs podem ser usados até em eventos como parte do look e também para momentos mais românticos, como já foi exibido por diversas celebridades. Abaixo, a CARAS Brasil separou uma sequência de fotos de famosas que ousaram ao posar com lingerie rendada.

