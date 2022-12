De body branco, Paolla Oliveira surge deslumbrante em clima da Copa: ''Gatona''

Atriz Paolla Oliveira montou look com body branco para torcer para o Brasil e surpreendeu com estilo

A atriz Paolla Oliveira (40) deu um show de beleza nesta segunda-feira, 05, ao torcer para o Brasil com um look cheio de estilo. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos exibindo a roupa escolhida para o momento especial.

Autêntica, a artista apostou em um body branco com uma bandeira do Brasil no centro da peça e a parte de baixo foi na cor azul escuro e com listras brancas.

Fazendo poses, Paolla Oliveira exibiu detalhes da combinação e encantou ao surgir toda produzida para torcer para a Seleção. "Oitavas de final. Começou o tudo ou nada. E mesmo que essa Copa esteja quebrando as expectativas e bolões, minha torcida aqui é sempre TUDO. No palpite dos comentários você acha que vai ser qual placar no jogo de hoje?!", escreveu na legenda.

Nos comentários, além dos palpites, os internautas ainda deixaram elogios para a namorada do cantor Diogo Nogueira (41). "Gatona", admiraram os fãs. "Linda", escreveram outros.

No jogo anterior do Brasil, Paolla Oliveira deu outro show de beleza ao apostar em camiseta verde amarrada e shortinhos jeans curtinhos. Ao lado de um de seus cachorros, ela registrou o look e impressionou com tanta beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira impressiona ao mostrar obra de sua nova mansão

A atriz Paolla Oliveira revelou em sua rede social neste domingo, 04, que está construindo a casa dos seus sonhos, ou melhor uma mansão! Em alguns registros, a famosa mostrou um pouco de sua futura residência.

Nos cliques, a artista apareceu curtindo uma piscina imensa e sem água ainda, além de ter feito uma selfie com uma parte que ainda está sendo levantada. Paolla Oliveira também fez um vídeo para exibir um pouco de como será a parte interna de seu lar, que segundo ela, é um sonho que está sendo bem difícil.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos. Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom", contou.

