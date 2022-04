Com look de barriga de fora, Simaria Mendes ostenta corpaço deslumbrante e impressiona

Cantora Simaria Mendes escolheu conjuntinho branco para evento e se destacou com silhueta impecável

Publicado em 07/04/2022

A cantora Simaria Mendes (39) impressionou com mais um look do dia.

Nesta quarta-feira, 06, a coleguinha, da dupla com Simone Mendes (37), compartilhou fotos de uma produção para um evento e chamou muita atenção.

Usando um conjuntinho branco composto por cropped e saia longa bem justa, a artista exibiu sua silhueta impecável com estilo.

"Preparem o coração: Vem aí o #BarDasColeguinhas2 ... Chora mizera!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, só foram elogios. "Ela arrasa muito", disseram. "Maravilhosa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Simaria fez a temperatura subir ao publicar cliques ousados em sua rede social usando calcinha.

Confira o look de Simaria Mendes: