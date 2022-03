De calcinha, Simaria Mendes protagoniza cliques ousados: ''Que mulher''

Cantora Simaria Mendes compartilhou fotos usando pouca roupa e arrancou suspiros na rede social

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 07h15

A cantora Simaria Mendes (39) roubou a cena na rede social com novos cliques ousados.

Neste domingo, 27, a coleguinha, da dupla com Simone Mendes (37), publicou fotos usando pouca roupa e esbanjou sensualidade.

De calcinha preta fininha e um top brilhante, Simaria Mendes surgiu deslumbrante fazendo várias poses em um quarto.

Na legenda, a famosa colocou emojis de foguinho e nos comentários só recebeu elogios. "Que mulher", exclamou Gracyanne Barbosa (38). "Simaria do céu", brincaram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Simaria causou ao aparecer com um look transparente com um decote bem marcado.

Veja as fotos ousadas de Simaria: