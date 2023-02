Veja como as fases da Lua influenciam na hora de engravidar e no parto

Crença antiga baseia-se na ideia de que o astro luminoso exerce uma influência sobre a Terra

Desde tempos antigos, diversas crenças e superstições têm sido associadas às fases da Lua e à influência que ela exerce sobre a vida na Terra. Uma delas é a ideia de que o astro pode influenciar a fertilidade das mulheres e ajudá-las a engravidar mais facilmente.

“Talvez você não saiba, mas a Lua é muito mais que um corpo celeste que ilumina nossas noites. Ela transmite energia e tem influências diferentes a cada 7 dias. Acreditando no poder da Lua, você pode conseguir resultados positivos quando o assunto for gravidez”, comenta Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro.

Regulação do ciclo menstrual com as fases da Lua

A lunacepção é uma crença que tem como teoria o alinhamento do ciclo menstrual ao ciclo lunar. Para aumentar as chances de engravidar, você deve estar menstruada durante a Lua Nova e ovular durante a Lua Cheia.

“A Lua Nova é conhecida como uma fase de planejamento de novos projetos, por isso a gravidez pode chegar mais rápido. Mas como a menstruação não pode ser controlada por nós, o que você pode fazer é torcer para ovular no dia certo”, diz a especialista.

Ainda de acordo com Yara Vieira, o alinhamento do ciclo menstrual pode ser mais fácil para quem utiliza anticoncepcional. “Caso você faça uso de pílula anticoncepcional, pode se programar para fazer a pausa e menstruar durante a Lua Nova e, assim, estar ovulando durante a Lua Cheia”, afirma.

Gravidez durante a Lua Cheia

Outra superstição antiga relacionada às fases desse astro luminoso é que na Lua Cheia é mais fácil engravidar. Nessa teoria, não é necessário igualar o ciclo menstrual ao ciclo da Lua. Como ela muda de fase a cada 7 dias, basta tentar a gravidez a cada fase Cheia, que ocorre durante todo o ano.

Fases da Lua podem influenciar no sexo do bebê (Imagem: Zhuravlev Andrey | Shutterstock)

As fases da Lua e o sexo do bebê

Entre as tradições que envolvem gravidez e as fases da Lua, uma das mais populares é a que diz respeito ao sexo do bebê. Acredita-se que a chance de ter uma menina é maior se a concepção ocorrer durante a fase Crescente. A possibilidade de ser menino, por sua vez, é maior na fase Minguante.

“Deseja engravidar de gêmeos? Neste caso, a melhor fase da Lua para engravidar é a Cheia, em que você estará no ápice da fertilidade”, comenta a especialista em esoterismo do Astrocentro.

Influências na gestação e no parto

A Lua também influencia a gestação e o momento do parto. A Lua Cheia, por exemplo, está associada à hipertensão e ao líquido amniótico. Nesse período, deve-se evitar estresse para que não haja complicações no parto.

“Já na Lua Nova, há a crença do aumento de uma força para o centro da Terra, o que pode aumentar a pressão pélvica e as contrações. Se você tiver a chance de marcar o dia do parto, escolha uma data na fase da Lua Nova, que é a Lua dos novos projetos e das energias positivas”, conclui Yara Vieira.

Por Julia Vitorazzo