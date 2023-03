BBB 23: conheça o jogo dos arianos Amanda e Ricardo Alface

Saiba quais são as características desses nativos e como elas podem impactar o destino do jogo

Durante as últimas edições do Big Brother Brasil, os nativos de Áries fizeram história no programa. Seja pelas discussões, frases populares, carisma ou relacionamentos, alguns dos nativos desse signo conquistaram o público, e com Amanda e Ricardo Alface não foi diferente.

Os nativos de Áries são conhecidos por serem extremamente focados, decididos e corajosos, o que explica o favoritismo da sister e do brother nas redes sociais, além da permanência de ambos na casa – já que eles foram destaques de algumas das provas, brigas e fofocas ao longo do programa.

A seguir, a astróloga e espiritualista Emylian Kali explica como é o jogo desses dois nativos no BBB 23. Veja!

Amanda (22/03)

Personalidade da médica Amanda de acordo com o horóscopo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Com Sol em Áries, a sister pode ser definida como uma pessoa muito ativa, cheia de vontade e que vai à luta. Ela também tem Áries em Mercúrio, o que indica que sua forma de ser e agir com muita sinceridade não lhe traz benefícios nem boa imagem aos olhos dos outros. Sua Vênus em Touro é algo avassalador, sensual e muito alegre. Marte em Gêmeos, por sua vez, comanda sua ansiedade e impaciência em situações que precisam de concentração e calma.

Ricardo Alface (15/04)

Personalidade do biomédico Ricardo Alface de acordo com o horóscopo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

Áries está fortemente energizado no brother, que tem características fortes do signo em seu Sol, Mercúrio e Vênus. Mercúrio traz dinamismo, entusiasmo, intelecto promissor e intuição abrangente a ele. Vênus, também em Áries, demonstra todo o seu lado conquistador e intenso. Marte em Peixes indica um lado mais zen, espiritualizado e tranquilo, trazendo equilíbrio para a sua vida.