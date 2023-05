Vinicius Jr. agradece homenagem feita no Cristo Redentor após episódio de racismo: ‘Preto e imponente’

Jogador do Real Madrid Vinicius Jr. foi alvo de ataques racistas em partida contra Valencia na La Liga

Neste domingo, 21, o jogador de futebol do Real Madrid, da Espanha, e da Seleção Brasileira Vinicius Jr. (22) foi mais uma vez alvo de ataques racistas durante uma partida contra o Valencia, onde a torcida do clube rival o chamou de ‘macaco’ diversas vezes no segundo tempo da partida, chegando mesmo até ser expulso após uma confusão que durou mais de oito minutos.

Então, como forma de protesto e homenagem para o jovem atleta, o Cristo Redentor foi apagado durante uma hora. Vini se emocionou e fez questão de agradecer ao ver a linda homenagem e o apoio que vem recebendo por parte de todos os brasileiros e outras pessoas ao redor do mundo, como o jogador de futebol francês Kylian Mbappé.

“Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta”, começou o jogador, em seu perfil oficial no Twitter.

“Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado”, completou Vini.

Para quem não sabe, durante a partida contra o Valencia, o jogador de futebol acusou a torcida rival de tê-lo chamado de ‘macaco’, chegando a discutir com o goleiro Mamardashvili, levando um mata-leão do atacante Hugo Duro, fazendo com que Vini reagisse com seu braço no rosto do adversário, levando um cartão amarelo, que postumamente foi revisto pelo VAR, fazendo com que o árbitro desse um vermelho para o atacante do Real Madrid.

Depois do jogo, Vini usou suas redes sociais para afirmar que sua expulsão foi um “prêmio por sofrer racismo”, ironizando a postura da La Liga perante ao décimo episódio de racismo sofrido pelo craque desde que chegou ao clube.