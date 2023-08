A vida humilde e sem ostentação de Tiquinho Soares; atacante é casado e tem 3 filhos

A vida humilde e sem ostentação de Tiquinho Soares; ele é casado com a mesma mulher desde a adolescência

Artilheiro isolado do Brasileirão até o momento, o atacante Tiquinho Soares não marca só gols dentro de campo. É que ele também é conhecido pela personalidade simples, pelo cuidado com os filhos e pela paixão pela mulher. Os dois são casados há mais de 15 anos.

O atleta do Botafogo se casou cedo com AngelaSilva. Ela acompanhou o craque em suas várias mudanças de clube - ele jogou na Grécia, na China e em Portugal. Agora com 32 anos, ele é pai de três filhos: Cristiano, de 11 anos, Maryanna, de 5, e Carolina, de 2.

Toda a família leva uma vida bem simples e sem exageros. Quem segue o craque só consegue ver momentos da família e registros de suas atuações em campo. Nada de carros de luxo, roupas de grife ou ostentação. O foco do atleta é outro.

+ Esposa de Róger Guedes revela atitude drástica feita pela torcida do Corinthians

Francisco das Chagas Soares dos Santos, o Tiquinho, só oficializou a união com a amada no ano passado. Recentemente, ela publicou uma declaração emocionante na qual exaltou o relacionamento feliz com o craque. "Juntos ficamos mais fortes, juntos temos uma família linda, juntos nós lutamos e superamos os obstáculos que a vida nos traz, juntos nos construímos dia a dia e juntos vamos ficar por muitos e muitos anos", disse a esposa do atleta.

Antes da fama e de ser revelado no mundo do futebol, o artilheiro fez de tudo um pouco: foi servente de pedreiro, fez bicos para ajudar a família e vendeu até picolé. A família sempre disse que ele era humilde e esforçado, atitude que mantém até hoje.

Veja fotos de Tiquinho Soares ao lado da família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Silva (@angela_silva_ts)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiquinho soares (@tiquinho_soares_29)