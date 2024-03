Vampeta tem dívida na escola das filhas e a justiça toma decisão

O ex-jogador de futebol Vampeta enfrenta dívida na mensalidade escolar das filhas e a justiça toma decisão sobre o caso

O ex-jogador de futebol Marcos André Batista, o Vampeta, enfrenta dívida. De acordo com o site da revista Veja São Paulo, ele deve mensalidades na escola das filhas e o valor já ultrapassou os R$ 300 mil. Com isso, a justiça tomou uma decisão.

A publicação revelou que a Justiça de São Paulo autorizou a penhora de dois imóveis em nome dele na cidade para que a dívida seja quitada. No entanto, a defesa do atleta informou que ele não pode ser cobrado pela dívida porque não assinou contrato com a escola e que a responsabilidade seria da mãe das meninas, que é a ex-mulher dele.

Por enquanto, ele não se pronunciou sobre o assunto.

Dívida do príncipe Harry

O príncipe Harry pode ficar com uma dívida milionária por ter perdido um processo que abriu na justiça britânica. Ele perdeu a primeira etapa do pedido para ter segurança garantida para sua família no Reino Unido. Agora, ele pode entrar com recurso. Caso perca na próxima etapa novamente, ele vai ter que pagar um valor impressionante.

De acordo com a imprensa internacional, Harry pode receber uma conta de até 1 milhão de libras - cerca de R$ 6 milhões - caso perca o caso no Tribunal Superior. O valor envolve os custos dos advogados dele e também os custos legais do Ministério do Interior para responder ao caso. A tradição na justiça de lá é que o perdedor paga as custas judiciais de ambos os lados.