Príncipe Harry fica com dívida milionária após perder processo na justiça

Príncipe Harry pode ter que pagar um valor impressionante e milionário para a justiça britânica por causa de processo pedindo segurança

O príncipe Harry pode ficar com uma dívida milionária por ter perdido um processo que abriu na justiça britânica. Ele perdeu a primeira etapa do pedido para ter segurança garantida para sua família no Reino Unido. Agora, ele pode entrar com recurso. Caso perca na próxima etapa novamente, ele vai ter que pagar um valor impressionante.

De acordo com a imprensa internacional, Harry pode receber uma conta de até 1 milhão de libras - cerca de R$ 6 milhões - caso perca o caso no Tribunal Superior . O valor envolve os custos dos advogados dele e também os custos legais do Ministério do Interior para responder ao caso. A tradição na justiça de lá é que o perdedor paga as custas judiciais de ambos os lados.

O processo de Harry

O resultado da primeira etapa do processo foi revelada nesta semana. Ele perdeu o processo que abriu em busca de proteção policial para a segurança de sua família quando estiver no Reino Unido.

Ele entrou na justiça em busca de segurança para ele, a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet, sempre que estiverem no Reino Unido para visitarem a família e eventos. Isso porque eles perderam o direito de proteção da polícia local depois que abriram mão dos postos de membros ativos na realeza em fevereiro de 2020.

De acordo com o juiz do processo, o governo não cometeu nenhuma irregularidade ao tirar a segurança da família de Harry, que era feita pelo Comitê de Proteção da Realeza e Figuras Públicas. Com isso, a decisão de mantê-lo fora do programa de proteção segue válida, que diz que Harry terá disponível acordos sob medida, mas não são automáticos como acontece com outros membros da realeza.

Agora, a defesa de Harry disse que vai recorrer da decisão, já que entende que o príncipe não quer um tratamento especial. Ele apenas quer a mesma consideração que outros membros da realeza, já que o comitê não teria feito uma análise de risco específica para o caso dele.

Em 2020, Harry chegou a se oferecer para pagar pelos serviços do Comitê de Proteção, mas sua oferta foi recusada. “O Reino Unido é minha casa. O Reino Unido é fundamental para a herança de meus filhos e um lugar onde quero que eles se sintam em casa tanto quanto onde vivem atualmente, nos Estados Unidos. Isso não pode acontecer se não houver possibilidade de mantê-los seguros enquanto estiverem em solo britânico. Não posso colocar a minha esposa em perigo, dadas as experiências de vida, e também reluto em me colocar desnecessariamente em perigo”, disse ele na época.