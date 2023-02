Trevor Ariza, astro da NBA, é acusado de violência doméstica

Bree Anderson, ex-mulher do jogador dos Los Angeles Lakers, Trevor Ariza, acusa atleta de violência doméstica

O jogador de basquete e estrela do Los Angeles LakersTrevor Ariza (37) está sendo acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Bree Anderson. Ela ainda pediu uma medida protetiva contra o astro da NBA.

Segundo o site Radar Online, Bree exige que o jogador de basquete seja proibido de entrar em sua casa e quer a custódia dos filhos. Ela ainda pediu para que as visitas de Trevor sejam supervisionadas. “Ele foi verbal e emocionalmente abusivo comigo. Alguns dos abusos aconteceram na frente das nossas crianças. Eu fui financeiramente dependente do Trevor ao longo do nosso casamento”, disse Bree Anderson, que ainda acrescentou que achava que o divórcio faria com que os abusos parassem, mas, segundo ela, não foi o que aconteceu.

Ariza teria entrado na casa da ex-esposa sem que ela soubesse por diversas vezes. Ela ainda disse que o atleta não paga pensão e até ameaçou tirar os filhos do ex-casal de sua guarda. A medida protetiva detalha ainda um suposto incidente em agosto de 2021.

Bree Anderson alegou que o jogador de basquete teria ficado bravo depois que ela se negou a entregar seu celular. Ela afirma que foi jogada na cama e estrangulada pelo atleta, e ainda o acusa de socá-la diversas vezes. No processo, a ex-mulher de Trevor Ariza ainda incluiu fotos de seu rosto com hematomas. Em fevereiro de 2020, ele teria estrangulado ela até desmaiar. “Ele me pegou pela garganta e me enforcou até eu ficar inconsciente”, revelou. O relacionamento do casal durou quatro anos.

Trevor Ariza, em resposta às acusações, exigiu a custódia física e legal conjunta dos filhos do ex-casal. Ele também pediu para que o tribunal encerrasse o direito de Bree Anderson à pensão alimentícia. O caso ainda está em andamento.

