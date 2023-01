LeBron James é surpreendido por novato da NBA: ‘Você jogou com meu pai’

No meio da partida, LeBron James é parado por Jabari Smith Jr. e vive momento cômico com o novato

Na noite desta segunda-feira, 16, LeBron James (38) viveu um momento para lá de cômico com o novato Jabari Smith Jr. Na partida da NBA entre o Los Angeles Lakers, time do conhecido como “King James”, e Houston Rockets, do atleta que está em seu primeiro ano de liga, rolou uma conversa bem interessante.

“Você jogou contra o meu pai no seu primeiro jogo da NBA”, disse Jabari para o astro do basquete, enquanto eles esperavam a bola voltar a valer. “Sério?”, perguntou LeBron, que foi respondido com um aceno de cabeça confirmando pelo novato.

“Por que você faz isso comigo?”, completou, rindo, o jogador que está em sua 20ª temporada. “Você se sente velho, não?”, ironizou o novato de apenas 19 anos, somente metade da idade de um dos maiores jogadores da história da liga de basquete americana.

Jabari Smith Jr., de 19 anos, revelando para LeBron James, de 38, que o Rei jogou contra seu pai em seu primeiro jogo na NBA.



E ainda o chamou de velho! 🤣🤣🤣



Que vídeo f*da! 🏀❤️ pic.twitter.com/0LWSdmHhGi — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) January 17, 2023

A partida na qual Jabari Smith Jr. se referiu foi no dia 29 de outubro 2003, quando LeBron estreou na NBA com apenas 18 anos. Jogando pelo Cleveland Cavaliers, por quem foi draftado (além de campeão muitos anos depois), ele acabou perdendo para o Sacramento Kings.

Já nesta segunda-feira, 16, LeBron James quis mostrar que mesmo com a idade avançada, ele ainda tem muito para oferecer para a liga. Aos 38 anos de idade, ele marcou incríveis 48 pontos, comandando a vitória dos Lakers contra os Rockets por 140 a 132. Ele ainda se encontrou com o pai do novato, e foi clicado pelo perfil dos Lakers no momento icônico de jogar contra pai e filho em momentos tão distintos.