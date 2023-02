Tom Brady: areia da praia do anúncio da aposentadoria é leiloada

Pote com a areia da praia do local do anúncio da aposentadoria de Tom Brady vai a leilão por mais de R$ 500 mil

O jogador de futebol americano Tom Brady anunciou sua aposentadoria na semana passada e o assunto está rendendo na internet. Tanto que um leilão inusitado está acontecendo na internet. Um pote com a areia da praia do local onde ele fez o anúncio da aposentadoria está sendo leiloado por um valor impressionante na internet.

Tom Brady gravou o vídeo para contar sobre sua aposentadoria direto de uma praia na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, um pote com a areia do local está sendo vendido na plataforma Ebay. As fotos do pote estão acompanhadas de uma foto do jornal The New York Times de quarta-feira, 1º, mesmo dia da revelação do fim da carreira do atleta nos campos.

O leilão já ultrapassou os 123 lances e o valor está em mais de 99 mil dólares, cerca de R$ 510 mil. Os lances ficam abertos até o dia 12 de fevereiro, que é a data do Super Bowl deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

Tom Brady anuncia a aposentadoria com vídeo na praia

No dia 1 de feveireiro, o jogador de futebol americano Tom Brady, de 45 anos de idade, divulgou um vídeo com a sua decisão de encerrar a carreira no esporte. A decisão foi anunciada pouco tempo após ele desistir da aposentadoria em 2021, quando chegou a revelar que iria parar a carreira, mas voltou atrás. Agora, ele tomou a decisão de se despedir dos campos novamente.

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã, eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado", disse ele.

E completou: "Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês".