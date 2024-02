Tiago Leifert se choca ao ser notado por Cristiano Ronaldo: 'Proteja meu coração'

Fã de Cristiano Ronaldo, o apresentador Tiago Leifert se 'desesperou' ao receber interação do jogador de futebol em um comentário

O jornalista e apresentador Tiago Leifert, apesar de muito famoso, provou que é gente como a gente! Nesta terça-feira, 27, o ex-apresentador do Big Brother Brasil, da Globo, contou aos seguidores que foi notado por ninguém menos que Cristiano Ronaldo, um de seus ídolos.

Eufórico com a interação do jogador de futebol, Tiago mostrou que o atleta curtiu seu comentário em uma publicação de MC Daniel no Instagram. Na postagem em questão, o funkeiro parabeniza o amigo, Rafael Leão, após uma partida do rapaz em campo com o AC Milan.

"Poderíamos estar jogando juntos! Eu era bom mas meu empresário era ruim kkk feliz por você irmão, tá voando, obrigado pela recepção, pela camisa, e por ser ORIGINAL, você é CRAQUE", escreveu o cantor na legenda. Tiago Leifert, então, deixou um recado para MC Daniel: "Artista internacional po", brincou ele.

O comentário escrito pelo apresentador foi o grande responsável pela interação com Cristiano Ronaldo. Muito alegre e desacreditado, Tiago celebrou: "Meu Deus todo poderoso proteja meu coração neste momento! O homem deu like em um comentário meu. MC Daniel, você tem uma missão", escreveu.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Tiago Leifert dá opinião sincera sobre nova edição do BBB

O apresentador Tiago Leifert afirmou que não concorda com o número de episódios do Big Brother Brasil 24 e também das edições anteriores. O jornalista, que comandou o reality show de 2017 a 2021, disse qual é a quantidade ideal na opinião dele em sua participação no canal 3 na Área, do YouTube.

"Eu acho que o ideal é o BBB ter 80 episódios. Se a gente perceber, lá no episódio 50, que está legal, estica para 90 ou pode chegar até no 100, o que acho muito. Nos últimos anos, foram 100 episódios, o que acho bastante arriscado, por isso acho 80 são ideais", confessou.

O apresentador falou sobre o tema enquanto fazia um paralelo sobre a quantidade de jogos que os times brasileiros realizam ao longo do ano. Na opinião dele, os clubes deveriam jogar cerca de 65 partidas em uma temporada para não prejudicar o "espetáculo". Confira!