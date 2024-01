Tiago Leifert opina sobre o BBB e afirma que o reality está muito longo

Em seu canal do Youtube, o 3 na Área, Tiago Leifert deu sua opinião sobre o número de episódios das últimas edições do BBB. "Acho bastante arriscado"

Nesta segunda-feira, 29, o apresentador Tiago Leifert afirmou que não concorda com o número de episódios do Big Brother Brasil 24 e também das edições anteriores. O jornalista, que comandou o reality show de 2017 a 2021, disse qual é a quantidade ideal na opinião dele em sua participação no canal 3 na Área, do YouTube.

“Eu acho que o ideal é o BBB ter 80 episódios. Se a gente perceber, lá no episódio 50, que está legal, estica para 90 ou pode chegar até no 100, o que acho muito. Nos últimos anos, foram 100 episódios, o que acho bastante arriscado, por isso acho 80 são ideais”, confessou.

O apresentador falou sobre o tema enquanto fazia um paralelo sobre a quantidade de jogos que os times brasileiros realizam ao longo do ano. Na opinião dele, os clubes deveriam jogar cerca de 65 partidas em uma temporada para não prejudicar o "espetáculo".

O que é o 3 na Área?

O 3 na Área é um canal no YouTube que surgiu em 2022, mesmo ano em que o apresentador Tiago Leifertdeixou a Globo e passou a investir nas plataformas digitais. Nesta segunda-feira, 29, o jornalista voltou de suas férias para comandar a nova temporada do canal.

Ao lado de Eduardo Fui Clear e algum convidado novo, Tiago realiza trasmissões ao vivo duas vezes na semana no período da manhã para comentar sobre o universo do esporte.

Durante os últimos três anos, Tiago Leifert retornou ao mundo do esporte, realizando entrevistas em seu canal e narrando jogos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa do Mundo em 2022.

O apresentador trabalhou na Globo de 2004 a 2021. Durante esse período, ele foi repórter, apresentador do Globo Esporte, The Voice, É de Casa, Zero 1, Super Dança dos Famosos e Big Brother Brasil.