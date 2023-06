Tiago Leifert muda versão sobre sua saída da Globo: "Foi um choque pra eles"

Tiago Leifert muda versão e dá nova justificativa para sua saída do canal; veja

Dois anos após deixar a Globo, o apresentador Tiago Leifert deu uma nova versão sobre sua saída da emissora. Ele disse em uma entrevista que resolveu pedir demissão porque queria fazer conteúdos que não seriam aprovados internamente.

“Foi um choque pra eles. Acharam que era dinheiro, ofereceram bastante, mas não era. Eu falei ‘quero ficar em casa com a minha filha e trabalhar na internet, fazer outras coisas, que vocês não deixam'”, disse ao canal de Duda Garbi.

Leifert contou que teria ficado no canal se percebesse que teria chances de ficar caso a conversa fosse diferente. “Se eles falassem ‘tá bom, Tiago, faz seu canal de esportes no YouTube lá e seu canal de games, e não enche o meu saco’, eu ficava”, declarou ele.

Ele também contou que a experiência que viveu no BBB20 foi fundamental para esta decisão. “A primeira vez que eu balancei, de falar ‘hm, será?’, foi no final do ‘BBB20’. Na pandemia, todo mundo preso em casa, minha esposa grávida, eu trabalhando… Ali foi muito desgastante. Quando terminou, tava tão exausto que passou pela minha cabeça”, disse.

Leifert então disse que o sentimento foi ficando mais intenso até que se tornou incontrolável. “Aquilo foi crescendo e eu falei ‘vou sair’. Quero fazer outras coisas, quero brincar na internet, quero falar de videogame. E quero descansar um pouco”, disse.

Veja:

Comentário pegou mal

Um comentário do apresentador Tiago Leifert nas redes sociais está gerando grande repercussão. É que ele decidiu deixar uma mensagem em apoio ao craque Neymar Jr, que nos últimos dias viu seu nome ser envolvido em uma série de boatos.

Tudo começou quando o craque do PSG deixou uma mensagem em seu perfil. “Toda a minha vida eles têm tentado me deixar pra baixo”, disse ele após a exposição de uma suposta traição que afetou Bruna Biancardi, sua namorada grávida