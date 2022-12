Tiago Leifert abre o jogo sobre retorno à Globo e revela desejo para as semifinais da Copa

Tiago Leifert detalha volta para o ramo esportivo na emissora e revela expectativa para a Copa

O apresentador Tiago Leifert (42) surpreendeu ao abrir seu coração e dar os detalhes sobre seu retorno à Rede Globo, após anos em que se dedicou exclusivamente ao entretenimento da emissora.

Nesta sexta-feira, 02, ele explicou ao jornal Extra, que sempre deixou claro que um dia voltaria à emissora. “Na verdade, parece que eu nunca saí, faz pouco tempo que pedi demissão. Foi um movimento tranquilo. Eu disse em setembro do ano passado que poderia voltar a qualquer momento. E aqui estou”, iniciou ele.

Em seguida, ele falou sobre o sentimento de atuar no ramo esportivo mais uma vez. “Sensacional! Estamos orgulhosos do resultado. É uma transmissão que diverte e informa exatamente como a gente planejou. A presença de um analista de desempenho (Thomaz Freitas) e de um técnico (Lisca) traz um outro olhar para o jogo”, contou.

Ainda no bate-papo, Tiago, que é narrador dos jogos desta Copa do Mundo, revelou seu desejo. “A eliminação da Argentina, de preferência para o Brasil, nas semifinais”, disse aos risos.

Para finalizar, o comunicador comentou sobre sua preparação para narrar os jogos. “Bom, eu assisto a futebol diariamente desde menino, então cada minuto foi uma preparação. Para os jogos, eu estudo os times e busco ler notícias das mídias locais, tento achar fontes de cada país”, ressaltou.

