"Me fez soluçar de tanto chorar", confessa Eliezer sobre discurso de Tiago Leifert em chá revelação

O ex-BBB Eliezer mostrou detalhes do chá revelação de seu bebê com Viih Tube e agradeceu Tiago Leifert pelo discurso

Eliezer (32) e Viih Tube (22) finalmente descobriram o sexo de bebê que estão esperando. Os ex-participantes do Big Brother Brasil realizaram um chá revelação neste último domingo, 16, e usaram o reality show como tema do evento, que contou até com um discurso de Tiago Leifert (42), ex-apresentador do programa da TV Globo, antes do anúncio que eles terão uma menina.

Feliz com a descoberta, Eli compartilhou em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 17, um vídeo com vários momentos marcantes do chá revelação e falou sobre como estava se sentido por ter reunido seus familiares e a amigos durante esse momento tão especial da sua vida.

"Papai de menina!!!! A gente nunca sabe que quer viver isso, até viver. Ontem foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Passei dias repetindo 'não estou ansioso, não estou ansioso', para não deixar a Viih ainda mais ansiosa, mas chegou na hora até dor de barriga deu. Ver minha família e meus amigos que vieram de longe (muitos deles eu não via desde antes do BBB) foi uma alegria surreal. Obrigado por cada um que veio e dividiu esse momento com a gente, amo vocês", celebrou ele no começo da publicação.

Em seguida, o ex-BBB confessou que ficou muito emocionando com o discurso de Tiago Leifert, e agradeceu o apresentador pelo carinho. "Sobre o chá, saiu do jeitinho que a gente planejou e sonhou com direito a prova de bate e volta e discurso do @tiagoleifert que me fez soluçar de tanto chorar. Mais uma vez, obrigado Tiago. Só sei que agora já quero a festinha de 1 ano da minha pacotinha!", completou ela, qu já está animado para o primeiro aniversário da herdeira.

Confira a publicação de Eli:

O discurso de Tiago Leifert

Tiago Leifert discursou antes de Viih Tube e Eliezer descobrirem o sexo do bebê que estavam esperando. "Estou um pouco enferrujado, faz tempo que não faço um discurso de eliminação, mas vai ser uma honra. Vou começar com uma charada: O que é, o que é? Troca o dia pela noite? Quando tem que dormir está acordado. Quando tem que estar acordado, está dormindo? Chora o tempo inteiro e quer muita atenção? O que é isso? Acertou quem respondeu um participante do Big Brother Brasil", brincou.

"[...] Sabe que quando a gente engravida todo mundo faz muita piadinha sempre do lado negativo, né? Sempre esse de: 'Aproveita para dormir agora', 'Aproveita para sair', 'Aproveita para ver um filme', 'Não vai mais conseguir fazer nada', 'Agora vocês vão ver'. Só que pouca gente fala da parte boa e, para mim, e em nome da minha esposa, Daiana - que nesse momento tá fazendo a Lua dormir - a Lua é a melhor parte da nossa vida...", acrescentou ele em um trecho do discurso.

