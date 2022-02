Suspeito revela o que fez com dinheiro que desviou de Neymar e pede desculpas

O acusado revelou o que fez com os R$ R$ 200 mil desviados da conta do jogador Neymar Jr., e pediu desculpas ao atleta

11/02/2022

Lucas Almeida Ferreira (20) foi acusado de ser o mentor da quadrilha que desviou R$ 200 mil de uma conta bancária de Neymar (30).

Nesta sexta-feira, 11, o jovem deu uma entrevista para um repórter do Brasil Urgente, da Band, e além de confirmar o crime, ele também pediu desculpas para o jogador.

"Os únicos lesados foram o Neymar e o banco, que vai ficar com o prejuízo. Quero pedir desculpas e dizer que estou arrependido e demonstrar que há fragilidade do sistema, que realmente há fragilidade", disse.

Ao ser questionado sobre ter ficado com alguma quantia do dinheiro que foi desviado, Lucas afirmou que o dinheiro não existe e que o jogador foi ressarcido. "Que dinheiro? Não tem dinheiro. O banco já devolveu o dinheiro dele. Não há dinheiro a ser devolvido", debochou.

Em seguida, ele também revelou o que fez com o dinheiro. "Eu investi na minha casa, na minha residência", explicou. "Não fiz por ostentação", reforçou.

Datena detona suspeito de desviar dinheiro de Neymar

Lucas foi solto na tarde de hoje através de um alvará. Enquanto falava com o repórter do Brasil Urgente, José Luiz Datena (64), se irritou com a declaração do suspeito ao conversar diretamente com ele.

"Cá entre nós, você cometeu um crime. Você não acha que é muito cara de pau? Você roubou o dinheiro. Você está gozando da cara da sociedade. Você investiu na sua casa, mas roubou o dinheiro das pessoas. A Justiça no Brasil permite esse tipo de coisa, mas roubar também é uma violência. Você acha legal incentivar? Dizer que o banco tem fragilidades?", questionou o apresentador.

"Sou um cara normal, estudioso e universitário", respondeu Lucas. "Você usou o estudo para roubar", rebateu Datena, interrompendo. "Você já acabou, Datena?", falou o jovem. "Você é picareta e passa um péssimo exemplo para a sociedade", acrescentou o veterano. Lucas, então, abandonou a entrevista e acenou para a câmera na sequência. "E ainda tira sarro da cara da sociedade. É isso que a nossa Justiça proporciona", concluiu o apresentador.

Segundo as investigações do Deic, Lucas e outras 10 pessoas participaram do golpe que vitimou Neymar e outras pessoas.

