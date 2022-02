Suspeito de desviar mais de R$ 200 mil de Neymar é preso em São Paulo

O auxiliar administrativo de 20 anos é suspeito de operar um esquema de fraudes e furtos via PIX

Na última terça-feira, 8, um homem suspeito de desviar R$ 220 mil das contas de Neymar (30) foi preso em São Paulo.

O auxiliar administrativo de 20 anos foi preso em uma investigação do Departamento Estadual de Investigações Criminais, que apurou fraudes deste suspeito a vários clientes de bancos.

O suspeito que desviou o dinheiro do jogador da seleção brasileira é supostamente o operador de um esquema que envolve estelionatos e furtos através do PIX.

