Neymar Jr. comemora seus 30 anos com festinha intimista com o filho, Davi Lucca: ''Trintei''

Completando 30 anos, Neymar Jr. inicia as comemorações do seu aniversário na sua mansão em Paris

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 09h30

Neste sábado, 5, Neymar Jr. está completando 30 anos de vida!

E claro que as comemorações da data especial começaram cedo. Ainda na noite da última sexta-feira, 4, no Brasil o jogador de futebol compartilhou uma foto ao lado do filho, Davi Lucca (10), durante uma festinha intimista na sua mansão em Paris.

Na imagem, ele exibe o bolo de aniversário ao lado do herdeiro, fruto do seu antigo relacionamento com Carol Dantas (28). "Trintei", escreveu o atleta na legenda da publicação.

Além disso, Neymar recebeu uma homenagem mais do que especial do ator Robert Pattinson o atual Batman nos cinemas.

"Oi, Neymar. Sei que você é um dos maiores fãs do Batman e quero te desejar um feliz aniversário. Espero que você goste dos presentes especiais que te enviamos. E, claro, acima de tudo, queremos te dar a oportunidade de assistir ao nosso novo filme, Batman, com seus amigos em uma sessão exclusiva antes da estreia nos cinemas em 3 de março. Mais surpresa virão. Tudo de bom, cara", disse o astro.

CONFIRA A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DE NEYMAR JR