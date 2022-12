Deu ruim? Antes de massacre, Seleção da Coreia do Sul foi em churrascaria de luxo

Os jogadores da seleção da Coreia do Sul visitaram a famosa churrascaria conhecida pelas peças de carne folheada a ouro

O jogo entre a Seleção da Coreia do Sul e a Seleção Brasileira começa às 16h nesta sexta-feira, 5. Os jogadores já se prepararam para entrar em campo, e o time asiático aproveitou a folga do fim de semana da disputa de uma forma bem luxuosa.

No último sábado, os jogadores coreanos aproveitaram a folga dos treinos em uma churrascaria famosa em Doha, no Catar.

O restaurante de luxo se tratava de uma famosa churrascaria chamada Nusr-Et, do famoso chef Salt Bae. Lá eles comeram carne de primeira linha, o chef viralizou por sua forma estilizada de colocar o sal nas peças e pelos vídeos dos jogadores brasileiros comendo a carne folheada a ouro!

Craque brasileiro foi criticado por comer em restaurante?

Algumas das figuras ilustres que visitaram ao lugar foram jogadores da Seleção Brasileira como Éder Militão, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Bremer e Ronaldo Fenômeno. O último foi extremamente criticado por ir ao restaurante e compartilhar prato de carne banhada a ouro de 24 quilates e avaliado em cerca de R$ 9 mil.

Em entrevista ao podcast Podpah ele se posicionou: "A Seleção Brasileira e os jogadores de futebol têm uma responsabilidade tão grande de transmitir o bem, e as pessoas estão confundindo futebol com política, com discurso de ódio. As pessoas estão muito perdidas. Hoje você não vê a pessoa discutindo futebol, é só opinião, c*gando regra, e o discurso de ódio é constante".

O time foi classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo após derrotarem Portugal, e irão enfrentar o Brasil nesta segunda-feira.