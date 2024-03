Saiba o que Robinho tem feito enquanto aguarda julgamento

Condenado a nove anos de prisão por estupro, confira o que o ex-jogador Robinho tem feito enquanto aguarda decisão do STJ

Condenado por estupro na Itália, o ex-jogador Robinho tem vivido dias normais enquanto aguarda a decisão do STJ sobre sua condenação. Ele foi condenado pelo crime em 2022 e desde então tem seguido sua rotina como morador da Baixada Santista, em São Paulo.

A sessão da Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) está marcada para a próxima quarta-feira, 20, a partir das 14h. Com a homologação, a Itália pede para que o ex-atleta cumpra a pena pelo crime no Brasil.

Nos últimos tempos, o atleta tem alternado seus dias entre sua luxuosa casa no Guarujá e um prédio em Santos. Ele, inclusive, já foi visto nas praias paulistas jogando futevôlei com os amigos antes da decisão da Justiça italiana. Porém, de acordo com informações do G1, neste momento sua preferência é reunir os colegas em sua quadra particular no Jardim Acapulco, também no Guarujá.

Para quem não lembra, em fevereiro deste ano, Robinho participou de uma confraternização do elenco profissional do time do Santos. Como já havia sido condenado pelas acusações, sua presença gerou forte polêmica na época.

Outro episódio marcante foi sua rápida passagem pelo clube em 2020, que precisou rescindir com o jogador após duras críticas de torcedores e ameças de patrocinadores. Em nota, a equipe explicou que o ex-atleta esteve nas dependências para acompanhar o filho Robson - atleta da categoria sub-17 - em um exame médico.

"Apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização", completaram.

Relembre o caso de Robinho

Em dezembro de 2020, Robinho recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um caso de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013, que teria ocorrido em uma boate em Milão. No entanto, o jogador já recebeu a sentença da mais alta instância europeia, mas não cumpriu a pena no país. Agora, o STJ analisará o caso, que pode resultar na prisão do ex-atleta no Brasil.

Segundo informações da jornalista Carolina Brígido, do Uol, a tendência é que o STJ homologue a sentença que a Itália aplicou a ele, fazendo com que o ex-atacante cumpra a pena no Brasil.

Quem analisará o caso Robinho será a Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros. O relator do processo é Francisco Falcão, que deve votar pelo cumprimento da pena do ex-jogador no Brasil. Vale lembrar que Robinho só será detido caso a maioria dos ministros siga o voto do relator.

Ainda de acordo com Carolina Brígido, alguns membros da Corte afirmaram acreditar que haverá maioria de votos, possibilitando o cumprimento da prisão do ex-atleta.

Robinho não cumpriu a pena no país europeu pois, na época da condenação, a Justiça italiana pediu que ele fosse extraditado para cumprir a pena no país em que foi condenado. Como o Brasil não faz a extradição dos seus cidadãos, a Itália solicitou que a sentença seja cumprida aqui.