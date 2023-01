Rômulo Mendonça deixa ESPN após 11 anos

Narrador esportivo Rômulo Mendonça usa as redes sociais para se despedir da emissora de esportes

Nesta terça-feira, 17, o narrador esportivo Rômulo Mendonça (41) anunciou através de suas redes sociais que está saindo da ESPN, depois de 11 anos na emissora de esportes. O jornalista ganhou bastante relevância no cenário da narração nos últimos anos por conta de seus bordões e bom humor durante as transmissões.

“Saudações fã de esporte! Assim sempre iniciei as transmissões desde fevereiro de 2011. Que honra! Agradeço a ESPN por toda liberdade de criação que tive durante todo esse período e que me permitiu acertar, errar, recomeçar, ousar e realizar sonhos”, começou, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“Diante do fim do contrato no último dia 31 de dezembro, analisei junto com minha família as possibilidades e propostas que surgiram tanto de sequência quanto de saída. A decisão tomada foi de seguir um novo caminho, novos desafios, novas oportunidades e experiências. O ciclo que encerro na ESPN ficará para sempre de pantufas em meu coração! Guardo belas lembranças. Muito obrigado”, completou, em sua carta de despedida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rômulo Mendonça (@mendoncaromulo)



Narrador de diversos esportes diferentes na emissora da Disney, ganhou notoriedade e ficou bastante conhecido como narrador de jogos da NBA. Os boatos são de que Rômulo vire um profissional do Amazon Prime Video, que também transmite jogos da liga de basquete norte-americana.