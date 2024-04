Romário anuncia a morte da mãe: ‘Tristeza e já com uma saudade imensa’

O ex-jogador de futebol Romário confirmar a morte de sua mãe aos 86 anos de idade e faz texto de despedida emocionante

O ex-jogador de futebol Romário está de luto. Nesta quinta-feira, 4, a mãe dele, Dona Manuela Ladislau, conhecida como Dona Lita, faleceu aos 86 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Nas redes sociais, o atleta escreveu um texto comovente para se despedir da mãe e falar sobre a importância dela em sua vida. “Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, me despeço fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. Minha amada mãe foi ao encontro de Papai do Céu. A dor que sentimos neste momento é inexplicável, mas ficamos com a certeza de que o amor que Dona Lita nos deu é o que temos de mais valioso”, disse ele.

E completou: "Todos que me acompanham, conhecem a minha mãe porque ela sempre esteve comigo. Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionada o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94. Hoje, perdi a minha mãe, mas também perdi a minha melhor amiga, a minha torcedora mais empolgada e a minha professora de vida. Mãe, você viverá para sempre em nossos corações. Obrigado por tudo! Descanse em paz ao lado do Senhor e abrace o meu pai por nós. Te amo eternamente! Peço forças a Papai do Céu para passar por esse momento tão difícil ao lado da minha família”.

Veja o post de Romário sobre o luto:

