Robinho fala sobre condenação: ‘Por que só eu estou respondendo por isso?’

Condenado a prisão na Itália, o jogador de futebol brasileiro Robinho dá declaração ao Domingo Espetacular sobre o seu caso na justiça

O jogador de futebol Robinho concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, para falar sobre o seu caso que está na Justiça. Na conversa, ele falou sobre a condenação que teve a 9 anos de prisão na justiça da Itália após ser acusado de participar de estupro coletivo em uma boate.

“Por que só eu estou respondendo por isso?”, disse ele, já que outros homens também estavam envolvidos. E ele ainda disse que tem provas de sua inocência no caso. “Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas”, declarou.

A entrevista com ele irá ao ar no próximo domingo, 17.

Relembre o caso de Robinho

Em dezembro de 2020, Robinho recebeu uma sentença de nove anos de prisão por um caso de violência sexual contra uma jovem de origem albanesa em 2013, que teria ocorrido em uma boate em Milão. No entanto, o jogador já recebeu a sentença da mais alta instância europeia, mas não cumpriu a pena no país. Agora, o STJ analisará o caso, que pode resultar na prisão do ex-atleta no Brasil.

Segundo informações da jornalista Carolina Brígido, do Uol, a tendência é que o STJ homologue a sentença que a Itália aplicou a ele, fazendo com que o ex-atacante cumpra a pena no Brasil.

Quem analisará o caso Robinho será a Corte Especial do STJ, composta por 15 ministros. O relator do processo é Francisco Falcão, que deve votar pelo cumprimento da pena do ex-jogador no Brasil. Vale lembrar que Robinho só será detido caso a maioria dos ministros siga o voto do relator.

Ainda de acordo com Carolina Brígido, alguns membros da Corte afirmaram acreditar que haverá maioria de votos, possibilitando o cumprimento da prisão do ex-atleta.

Robinho não cumpriu a pena no país europeu pois, na época da condenação, a Justiça italiana pediu que ele fosse extraditado para cumprir a pena no país em que foi condenado. Como o Brasil não faz a extradição dos seus cidadãos, a Itália solicitou que a sentença seja cumprida aqui.