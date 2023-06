Richarlison é criticado após fala polêmica na Seleção Brasileira: ‘Individualista’

Atacante do Tottenham Hotspurs e da Seleção Brasileira, Richarlison vira alvo de críticas da web por possível prepotência

Na última quarta-feira, 14, o jogador de futebol Richarlison virou alvo de algumas críticas da internet! Durante uma entrevista coletiva pela Seleção Brasileira, alguns internautas apontaram uma possível prepotência no discurso do atacante do Tottenham Hotspur, que acabou duramente criticado.

Convocado para cumprir a Data FIFA com o Brasil pelo técnico interino Ramon Menezes, sendo que os próximos jogos são contra Guiné e Senegal, o atacante de apenas 26 anos falou com a imprensa sobre a expectativa da Seleção para a temporada de 2023.

Quando perguntado sobre o número da camisa que deveria usar durante as partidas com a amarelinha, Richarlison afirmou que o assunto nem mesmo está em discussão, já que ele seria dono de uma das posições mais importantes dentro do time.

“A nove já é minha, 'po'. Acho que não tem que ficar escolhendo. Eu fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título. Aqui na Seleção todos sabem que eu sou o homem gol e não tem porque ficar escolhendo camisa, a nove já é minha”, disparou o atleta.

Então, a postura do atacante foi duramente criticada pela internet. Isso porque, das últimas 24 partidas que esteve em campo pelo campeonato inglês, Richarlison marcou apenas três vezes. A fala do jogador não foi perdoada pelos internautas.

“É bizarro essa autoestima. Sua melhor temporada na Europa foi uma de 15 gols, há 4 anos. E desculpa, pra Seleção Brasileira, marcar 3 gols em uma Copa do Mundo é no mínimo obrigação pro centroavante, não é questão de boa Copa, mesmo que o histórico recente dos camisas nove tenha sido pior ainda”, disparou um usuário.

Pior que não sou da turma que chama ele de bagre, mas é bizarro essa autoestima.



Richarlison vem de uma temporada onde marcou 1 GOL na Premier League em 27 jogos.



Sua melhor temporada na Europa foi uma de 15 gols, há 4 anos.



E desculpa, pra seleção brasileira, marcar 3 gols em… https://t.co/4I0WNvgkqz — Sincerão (@oficialsincerao) June 14, 2023

“Acho que nem o Ronaldo pós copa de 2002 diria uma atrocidade dessa, parece que o cara foi artilheiro da copa com 10 gols”, “Ele só fez a obrigação dele, na Copa quem fez foi o Messi e o Mbappé”, “Deram muita moral pra pouco futebol, esse é o resultado”, foram algumas das outras críticas direcionadas ao jogador.

Richarlison, sobre a 9 da Seleção Brasileira:



"A 9 já é minha. Não tem o que ficar escolhendo. Fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo título. Aqui na Seleção todos sabem que eu sou o homem gol. Não tem o que escolher, 9 é minha."



🎥 Reprodução/CBF TV pic.twitter.com/0tg1Nx6JfE — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 14, 2023

O próximo compromisso da Seleção Brasileira acontece no sábado, 17, às 16h30 (horário de Brasília), contra a Guiné, no RCDE Stadium, em Barcelona. Além de Richarlison, o elenco conta com craques como Casemiro (Manchester United), Raphael Veiga (Palmeiras), Lucas Paquetá (West Ham), Rony (Palmeiras), Alisson (Liverpool), Éder Militão(Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid), entre outros.