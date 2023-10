Rebeca Andrade comemora medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística

A atleta Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística em Antuérpia, na Bélgica

Na manhã deste sábado, 7, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto durante o Mundial de Ginástica Artística, em Antuérpia, na Bélgica. Disputando com Simone Biles, que caiu e terminou com a prata, a brasileira conseguiu executar os dois saltos quase cravados, e teve média 14,750, se tornando bicampeã mundial. O bronze ficou com a sul-coreana Yeo Seojeong.

Feliz com a conquista, a atual campeã olímpica do salto e campeã mundial em 2021 usou as redes sociais para celebrar e agradecer a vitória. "Cara… Impossível deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e não agradecer a Deus! Tô muito feliz, obrigada!", escreveu ela ao compartilhar fotos do pódio.

Os fãs fizeram questão de parabenizá-la nos comentários. "Maravilhosa", disse a ex-BBB Juliete. "Nosso orgulho, parabéns!", escreveu a atriz Débora Secco. "Maravilhosa... Merece muito!", falou a jogadora de vôlei Jaqueline. "Ainda bem que temos você! Obrigado Rebeca", comentou o ator Rafael Zulu.



Medalha de prata

No Mundial da Antuérpia, Rebeca Andrade também conquistou uma medalha de prata nesta última sexta-feira, 6. Após alguns pequenos erros na trave e um passinho para fora na última acrobacia do solo, ela somou 56,766 pontos. Simone Biles levou o ouro e Shilese Jones ficou com o bronze.

A atleta celebrou a conquista nas redes sociais. "Mais uma pra gente! Que orgulho desse pódio e que pódio importante, né? To muito feliz e grata... Obrigada @franciscogym por acreditar e nunca desistir de mim. Obrigada a toda equipe multidisciplinar que sempre faz de tudo para que a gente se sinta forte e confiante. Obrigada família, amigos e fãs Meu clube @flamengo @timeflamengo, @timebrasil e @cbginastica As meninas que foram la assistir e berraram pra gente hahaha e em especial pra Deus que me manteve firme e forte mais uma vez! Eu sou muito abençoada por estar rodeada pelos melhores!", disse ela.

Vale lembrar que neste domingo, 8, Rebeca vai disputar as finais do solo e da trave, e é forte candidata à medalha.

Recorde

Com a medalha de ouro deste sábado, 7, Rebeca chegou a sete medalhas em Mundiais, isolando-se como recordista do Brasil na história da competição. Diego Hypolito, bicampeão mundial do solo, era o recordista, com cinco conquistas.