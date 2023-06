De biquíni, Rebeca Andrade impressiona ao exibir abdômen definido na praia: "Maravilhosa"

A ginasta Rebeca Andrade chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um biquíni fininho na praia

A ginasta Rebeca Andradeelevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza e seu corpão escultural ao surgir curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

No clique publicado no feed do Instagram, a campeã olímpica e mundial impressionou os seguidores ao exibir seu abdômen definido e suas pernas torneadas ao surgir usando um biquíni fininho enquanto se refresca no mar.

O corpo sarado e a beleza da atleta chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Você tá maravilhosa", escreveu outra. "Um espetáculo", falou uma fã.

Recentemente, Rebeca Andrade surpreendeu os internautas ao aparecer com um novo visual. Ela surgiu sem as suas tranças e ostentou o cabelo cacheado e mais curto. Porém, ela não revelou se realmente mudou o estilo do cabelo ou se usava uma peruca.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Aniversário de namoro

Em maio, Rebeca Andrade usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o seu namorado, Luiz Cleiton. Os dois completaram 1 ano de relacionamento. No Instagram, a ginasta publicou uma sequência de cliques em que aparece em momentos românticos com o amado e comemorou a data especial.

"1 ano juntos… 1 ano que eu escolhi dividir a minha vida com alguém que me fizesse transbordar coisas boas! Vejo o quanto essa relação me fez e me faz crescer, o quanto é bom ter alguém que não precisa perder pra valorizar (você fez e faz isso desde o começo), o quanto é gostoso dividir cada momento com você e ver que a minha felicidade te deixa feliz também!", começou.

"Neste primeiro ano de namoro quero reforçar todo amor que sinto por você, falar mais uma vez o quanto você me faz feliz e como desejo comemorar ao seu lado muitos e muitos outros aniversários. A cada dia que passa tenho mais certeza que você é o meu amor pra vida e Sinto uma gratidão enorme por Deus nos ter permitido viver este amor sincero e tranquilo. Obrigada por ser esse homem incrível e por me fazer sua mulher! Te amo infinito, vida", finalizou.

