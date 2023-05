Com cliques inéditos, Rebeca Andrade se declara ao comemorar aniversário de namoro: "Te amo infinito"

A ginasta Rebeca Andrade postou várias fotos ao lado do namorado, Luiz Cleiton, e comemorou o primeiro ano de namoro

Rebeca Andrade (23) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu namorado, Luiz Cleiton, com quem completa 1 ano de namoro neste domingo, 7.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ginasta publicou uma sequência de cliques em que aparece em momentos românticos com o amado e comemorou a data especial.

"1 ano juntos… 1 ano que eu escolhi dividir a minha vida com alguém que me fizesse transbordar coisas boas! Vejo o quanto essa relação me fez e me faz crescer, o quanto é bom ter alguém que não precisa perder pra valorizar (você fez e faz isso desde o começo), o quanto é gostoso dividir cada momento com você e ver que a minha felicidade te deixa feliz também!", começou ela.

A atleta seguiu a homenagem se declarando. "Neste primeiro ano de namoro quero reforçar todo amor que sinto por você, falar mais uma vez o quanto você me faz feliz e como desejo comemorar ao seu lado muitos e muitos outros aniversários."

"A cada dia que passa tenho mais certeza que você é o meu amor pra vida e Sinto uma gratidão enorme por Deus nos ter permitido viver este amor sincero e tranquilo. Obrigada por ser esse homem incrível e por me fazer sua mulher! Te amo infinito, vida", finalizou.

Vale lembrar que Rebeca assumiu o namoro publicamente em junho do ano passado, quando eles celebraram o Dia dos Namorados juntos.

Rebeca é pedida em casamento

A ginasta Rebeca Andrade vai casar! A atleta revelou que foi pedida em casamento pelo fisiculturista Luiz Cleiton na noite de Natal. Nas redes sociais, os dois mostraram a foto de suas alianças de noivado.

Discreta com a vida pessoal, a artista comemorou a nova fase de sua vida. "Natal mega especial! Valeu esperar por você, meu 'presente de Deus', meu 'alecrim dourado' hahaha. Falei em Tóquio e falo de novo: Del Valle é suco, deu mole é Vapo", escreveu.

