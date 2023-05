Ginasta Rebeca Andrade surge com visual diferente em nova foto

Rebeca Andrade se despede das tranças e aparece com o cabelo cacheado em nova foto

A ginasta Rebeca Andrade surpreendeu os internautas ao aparecer com um novo visual. A estrela surgiu sem as suas tranças e ostentou o cabelo cacheado e mais curto. Porém, ela não revelou se realmente mudou o estilo do cabelo ou se usava uma peruca.

Na foto, a estrela apareceu dentro do carro e citou trechos da música Felina, de Wiu e MC Ryan, na legenda da imagem. “Ai meu Deus, vi ela de cantin. Reparei no jeitin, aquele cabelo cacheado”, disse.

Recentemente, Rebeca Andrade celebrou data especial em seu namoro com Luiz Cleiton. "1 ano juntos… 1 ano que eu escolhi dividir a minha vida com alguém que me fizesse transbordar coisas boas! Vejo o quanto essa relação me fez e me faz crescer, o quanto é bom ter alguém que não precisa perder pra valorizar (você fez e faz isso desde o começo), o quanto é gostoso dividir cada momento com você e ver que a minha felicidade te deixa feliz também! Neste primeiro ano de namoro quero reforçar todo amor que sinto por você, falar mais uma vez o quanto você me faz feliz e como desejo comemorar ao seu lado muitos e muitos outros aniversários."

"A cada dia que passa tenho mais certeza que você é o meu amor pra vida e Sinto uma gratidão enorme por Deus nos ter permitido viver este amor sincero e tranquilo. Obrigada por ser esse homem incrível e por me fazer sua mulher! Te amo infinito, vida", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade nega pedido de noivado

Após rumores de que teria ficado noiva, Rebeca Andrade disse que apenas ganhou um anel de compromisso do namorado, o fisiculturista Luiz Cleiton.

"A gente não está noivo! Foi um anel só de compromisso, ele fez de brincadeira. Mas daí todo mundo, todos os veículos de imprensa acharam que a gente estava noivo, mas ninguém veio perguntar diretamente para mim ou para ele se era de noivado. Aí todo mundo falou e eu falei: 'Bom, ninguém me perguntou nada, vai ficar assim'. Quando ele realmente me pedir em noivado, eu vou postar: 'Gente, fiquei noiva'. Até porque eu mesma não postei nada, e é claro que se tivesse um pedido de noivado eu ia postar alguma coisa, pelo amor de Deus!", disse ela.