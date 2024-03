Quem é a namorada de Marta? Jogadora celebra dois anos ao lado de americana

Sorte no jogo e também no amor! Marta celebra dois anos de namoro com jogadora estadunidense e compartilha declaração apaixonada nas redes sociais

Além de fazer sucesso nos campos, a jogadora de futebol Marta também está celebrando uma ótima fase em sua vida pessoal, já que encontrou um novo amor, com quem divide a vida há dois anos. Na última quarta-feira, 7, ela usou as redes sociais para celebrar o aniversário de namoro e se declarar para a atleta norte-americana Carrie Lawrence.

Marta provou que tem sorte tanto no jogo quanto no amor. Eleita a melhor jogadora do mundo pela quarta vez no ano passado, a atleta vive um relacionamento sério com sua colega de campo. Por isso, ela publicou um registro raro ao lado da amada e deixou a descrição típica de lado para declarar seu amor em seu Instagram.

No registro, as duas posam coladinhas ao lado do pet da família na casa em que moram juntas: "2 anos compartilhando minha vida com essa pessoa especial, sorte minha”, a jogadora de futebol, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina no ano passado, se declarou para comemorar seu aniversário de namoro com a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por martavsilva10 (@martavsilva10)

Quem é Carrie Lawrence?

Carrie Elizabeth Lawrence nasceu e cresceu na cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos e tem 26 anos,enquanto Marta, com 37 anos de idade, é uma renomada jogadora brasileira de futebol. As duas se conheceram enquanto defendiam a camisa do time Orlando Pride, clube de futebol feminino onde jogam juntas até hoje.

Vale mencionar que elas assumiram o relacionamento em 2022 e engataram o namoro poucos meses após Marta terminar seu noivado com outra jogadora de futebol famosa, Toni Deion. Na época, a ex-noiva da atlata também assumiu publicamente um novo relacionamento com outra brasileira pouco tempo após a separação.

Desde então, Marta e Carrie deixaram claro que o namoro era sério e assinaram a papelada da casa em que moram juntas. A mansão está avaliada em algo em torno de US$ 1,7 milhão, o equivalente a cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual do dólar. A residência do casal possui 360m², cinco quartos, cinco banheiros e uma área de lazer luxuosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por martavsilva10 (@martavsilva10)

Carrie já se declarou para Marta:

Discretas em sua vida pessoal, elas fazem raras aparições juntas, mas fazem questão de declarar seu amor através das redes sociais. No ano passado, quando a Seleção Brasileira feminina foi eliminada da competição mais importante do mundo, Carrie usou as redes sociais para apoiar a namorada em meio ao momento delicado em sua carreira esportiva.

Em seu stories do Instagram, Carrie, que também é jogadora de futebol, compartilhou uma foto com a equipe da Seleção Brasileira e deixou um recado para a amada: "Tão orgulhosa de você. Você me inspira sempre, meu amor”, ela se derreteu por Marta, que deixou seu último campeonato mundial após um empate com a Jamaica.