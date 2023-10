Por que o Barcelona vai homenagear os Rolling Stones na camisa de jogo?

Saiba o motivo para o time Barcelona usar o símbolo dos Rolling Stones na camisa de um jogo contra o Real Madrid

O time de futebol Barcelona vai suar uma camiseta diferente no jogo contra o Real Madrid no próximo dia 28 de outubro. O clube anunciou que vai fazer uma homenagem para a banda Rolling Stones, de Mick Jagger, ao usarem o símbolo do grupo estampado na camiseta.

A iniciativa é uma ação de um dos patrocinadores do time por causa do lançamento do próximo álbum deles, chamado Hackney Diamands, que será divulgado no dia do jogo. Este será o primeiro álbum inédito do grupo desde 2005.

Com isso, as camisetas do time ganharam uma versão especial com o símbolo dos Rolling Stones, que é uma boca com a língua para fora. As peças de roupa vão ter uma edição limitada para os fãs que quiserem ter essa versão da camisa.

Mick Jagger não quer deixar herança

Uma declaração do músico Mick Jagger, líder do The Rolling Stones, deixou os fãs de todo o mundo surpreso. Pai de oito filhos, ele disse que pretende doar a maior parte de sua fortuna para a caridade.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, o artista explicou sua decisão. "Eles não precisam de US$ 500 milhões para viver", afirmou. O artista disse que o dinheiro que acumulou ao longo de sua carreira pode ajudar outras pessoas em situações mais delicadas.

Em reais, a fortuna acumulada pelo cantor equivalente a R$ 2,5 bilhões, na cotação atual. Caso fosse dividida integralmente entre os 8 filhos, cada um receberia cerca de R$ 318 milhões.

Vale lembrar que Mick Jagger tem um filho brasileiro, Lucas Jagger, fruto de sua relação com a apresentadora Luciana Gimenez. Os dois mantém uma excelente relação e, recentemente, ele inclusive ofereceu ajuda quando a artista sofreu um acidente gravíssimo."Mick entrou em contato imediatamente, perguntando se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar, se eu precisava de alguma coisa. Assim como sua namorada Mel [Hamrick, mãe do filho mais novo do cantor, Deveraux]", contou.