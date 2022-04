Pelé volta a ser internado em hospital de São Paulo

O ex-jogador Pelé voltou a ser internado para realizar alguns exames

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 17h28

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (81), voltou a ser internado nesta terça-feira, 19.

O ex-jogador está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma bateria de exames mensais.

Segundo informações do UOL Esporte, o estafe do Rei do Futebol informou que ele está em um quarto e que os exames são apenas um check-up mensal. Além disso, não há qualquer preocupação com o ex-craque. Em breve deve ser divulgado boletim médico sobre o quadro de saúde dele.

As internações de Pelé

No ano passado, Pelé foi diagnosticado com um tumor no cólon direito e precisou passar por uma cirurgia. Ele segue sendo monitorado de perto e realizando quimioterapia para evitar que a doença se espalhe pelo corpo.

Em fevereiro deste ano, o ex-jogador foi internado com infecção na urinária. Na ocasião, o boletim médico divulgado pelo hospital informou que condições clínicas do ex-atleta era estável. "Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital. Suas condições clínicas são estáveis", dizia o comunicado.