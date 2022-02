Pelé está com infecção urinária e segue internado em hospital de São Paulo

Segundo boletim médico, o ex-jogador Pelé está tratando de uma infecção urinária e deverá deixar o hospital em breve

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 19h49

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (81), está com uma infecção urinária.

O ex-jogador de futebol está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o último dia 13 para seguir o tratamento de um tumor no cólon, e durante alguns exames de rotina, foi identificado a presença de uma infecção urinária.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, as condições clínicas de Pelé é estável e ele deve ter alta hospitalar em breve.

Confira o boletim médico na íntegra:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital. Suas condições clínicas são estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias".

Vale lembrar que além do tumor no cólon, recentemente o ex-atleta foi diagnosticado com metástase no intestino, fígado e pulmão. Pelé seguirá sendo observado pelos médicos e fará quimioterapia para impedir que os tumores se espalhem pelo corpo.