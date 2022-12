Pelé realizou sonho da filha rejeitada um dia antes de morrer

Pelé recebeu a visita dos netos, que eram filhos de Sandra Regina, a filha que travou uma batalha judicial para ser reconhecida como herdeira

O ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022) faleceu na quinta-feira, 29, aos 82 anos de idade. Apenas um dia antes de sua morte, ele recebeu a visita dos netos Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, que são filhos de Sandra Regina, a filha que ele rejeitou e demorou para reconhecer na justiça como sua herdeira.

Os dois jovens foram visitar o avô no hospital e falaram sobre este momento especial nas redes sociais. Inclusive, eles citaram que estavam realizando um antigo sonho da mãe. “Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas há momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa! Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo”, disseram.

E completaram: “Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de ante mão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivas e amorosas com a gente!”.

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto é filha de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado. Ela travou uma batalha na justiça contra o pai para ser reconhecida como filha dele na década de 1990. Ela conseguiu ter a paternidade comprovada em um exame de DNA e pode usar o nome dele em sua certidão de nascimento. Sandra Regina faleceu em 2006, aos 42 anos de idade, durante o tratamento contra um câncer.

Vale lembrar que Pelé teve sete filhos: O primeiro casamento de Pelé foi com Rose dos Reis Cholbi, com quem teve três filhos: Kely Nascimento, de 54 anos, Edson Nascimento, de 51 anos, e Jennifer Nascimento, de 43 anos. Flávia Christina Kurtz, de 43 anos, é fisioterapeuta e é fruto do relacionamento de Pelé com a jornalista Lenita Kurtz. O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria, com quem ele teve dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos. Pelé também foi pai de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento.

