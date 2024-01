Pedro Scooby desabafa sobre tragédia: ‘Morto covardemente’

Pedro Scooby lamenta a morte trágica do lutador de MMA Diego Braga, que foi encontrado morto em uma comunidade no Rio de Janeiro

O surfista Pedro Scooby fez um desabafo nas redes sociais ao receber a notícia da morte do lutador de MMA Diego Braga. O homem de 44 anos foi encontrado morto em uma comunidade no Rio de Janeiro após ir até o local em busca de sua moto roubada. O corpo dele foi localizado pela polícia horas depois dele ter ido até a comunidade. Com a repercussão, Scooby desabafou e contou que conhecia o lutador.

Nas redes sociais, Pedro falou sobre o modo como o lutador foi morto. "Hoje eu tinha tido um dia incrível e no final da noite recebi uma notícia super triste. O Diego Braga, um cara que conheci há pouco tempo na casa de amigos, super querido por todos, tinha um projeto incrível que dava aula para crianças de MMA, foi morto covardemente. Quem fez isso com ele que pague. Não estou aqui pra julgar o que cada um faz, mas covardia não é bom em lugar nenhum, não é respeitado por ninguém", disse ele.

Então, ele mandou um recado para a família do amigo. "Que Deus conforte o coração da família, que o filho dele consiga continuar firme e forte, que Deus conforte não só o coração dele, mas de toda a família. Aproveitar a vida galera que às vezes num estalar de dedos... que eu saiba a gente não tenha outra", afirmou.

Namorada de Diego Braga faz desabafo

O lutador de MMA Diego Braga foi encontrado morto aos 44 anos de idade em uma comunidade no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele foi até a comunidade para tentar recuperar uma moto que foi roubada, mas ficou desaparecido e seu corpo foi localizado na segunda-feira, 15. Agora, o caso está na Delegacia de Homicídios, que segue com a investigação.

Com a triste notícia, a namorada dele, Julia Araujo, fez um desabafo nas redes sociais ao comentar a morte do namorado. Nos stories do Instagram, ela disse: “Hoje foi o fim da minha vida. Por favor, não me procurem”. Logo depois, ela ainda mostrou uma foto deles na praia e disse: “Minha vida toda. Eu te amo para sempre”.