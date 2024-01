Namorada de lutador de MMA encontrado morto desabafa: ‘Fim da minha vida’

O lutador de MMA Diego Braga foi encontrado morto em uma comunidade no Rio de Janeiro após ter sua moto roubada. Entenda o caso

O lutador de MMA Diego Braga foi encontrado morto aos 44 anos de idade em uma comunidade no Rio de Janeiro. De acordo com o site G1, ele foi até a comunidade para tentar recuperar uma moto que foi roubada, mas ficou desaparecido e seu corpo foi localizado na segunda-feira, 15. Agora, o caso está na Delegacia de Homicídios, que segue com a investigação.

Com a triste notícia, a namorada dele, Julia Araujo, fez um desabafo nas redes sociais ao comentar a morte do namorado. Nos stories do Instagram, ela disse: “Hoje foi o fim da minha vida. Por favor, não me procurem”. Logo depois, ela ainda mostrou uma foto deles na praia e disse: “Minha vida toda. Eu te amo para sempre”.

View this post on Instagram A post shared by Julia Araujo (@jvli4)

Quem foi Diego Braga?

Diego Braga era lutador profissional de muay thai e MMA. Ele iniciou a carreira em 2003 e já realizou lutas no UFC e lutou com os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

Aos 44 anos, ele já estava aposentado das lutas desde 2019. Desde então, ele era professor de MMA em uma academia no Rio de Janeiro e era treinador do seu filho, Gabriel Braga.

Viúva de cantor sertanejo faz desabafo

Viúva do cantor sertanejo Ton Ferreira, Adriele Stephanie se pronunciou pela primeira vez após a notícia de que o corpo dele foi localizado em um terreno baldio de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Ele ficou uma semana desaparecido e a família estava angustiada com a falta de notícias. Agora, a polícia civil já encaminhou o corpo dele para o IML (Instituto Médico Legal) para que a causa da morte seja investigada.

Logo depois que a notícia da morte dele foi confirmada, a viúva relembrou fotos deles juntos nos stories do Instagram e deixou um recado carinhoso. “Para sempre será a minha vida”, disse ela.