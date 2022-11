Pedro, atacante do Flamengo, pede namorada em casamento após convocação para Copa do Mundo

Jogador Pedro, do Flamengo, aproveita momento especial de ser chamado para a Copa do Mundo do Catar para pedir namorada em casamento

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 15h31

Na tarde desta segunda-feira, 7, a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Tite, anunciou a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. Dos 26 nomes que compuseram a tão esperada lista, o atacante Pedro (25) poderá falar que o dia 7 de novembro estará na sua memória por dois motivos.

Além de estar entre os 26 convocados para representar a amarelinha no Catar, Pedro aproveitou o momento de emoção para pedir a mão de sua namorada, a psicóloga Fernanda Nogueira.

Nas redes sociais oficiais do Flamengo, clube por onde Pedro conquistou recentemente a Libertadores e a Copa do Brasil, o vídeo do camisa 9 vivendo seu dia especial arrancou elogios dos seguidores. “CONVOCADO E AGORA NOIVO! @pedroguilherme pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! Lindos”, escreveu o Instagram do clube.

“O último romântico da Terra”, escreveu um seguidor do clube. “Faz gol dentro e fora de campo”, brincou outro. “Nem começou a Copa do Mundo e ele já marcou um golaço”, exaltou uma seguidora na publicação.

Veja a publicação do Flamengo mostrando Pedro, convocado para a Copa do Mundo do Catar, pedindo sua namorada em casamento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)



