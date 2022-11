Susana Vieira celebra encontro com jogador do Flamengo em momento inusitado

Atriz Susana Vieira encontra jogador do Flamengo durante momento diferente e faz questão de registrar

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Susana Vieira (80), como boa flamenguista, teve que tirar uma foto com o jogador Thiago Maia (25), após a conquista do tricampeonato da Libertadores da América, no último sábado, 29.

Porém, o que chamou a atenção no encontro dos dois, foi a situação inusitada em que ele aconteceu. Susana tirou uma foto com ele enquanto o campeão da Copa do Brasil estava descolorindo o cabelo no cabeleireiro.

“Alegria de flamenguista ao encontrar Thiago Maia ficando loiro na Vivi!”, escreveu a torcedora fanática no seu perfil oficial no Instagram. Na imagem, a atriz aparece ao lado do jogador, sentado enquanto o pó descolorante age na sua cabeça.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura. “Você é minha ídola! Em outra vida quero vir com a tua alegria e personalidade! Deus te abençoe!”, exaltou uma fã. “Pensei que fosse um namorado”, brincou outra.

Veja a publicação de Susana Vieira ao lado de Thiago Maia, jogador do Flamengo:

Susana Vieira vence doença e celebra aniversário de 80 anos em casa após receber alta

Nas últimas semanas, Susana Vieira foi hospitalizada por 10 dias. A internação da artista aconteceu no início do mês de agosto após ela sentir as sequelas da covid-19, doença que havia contraído no dia 12 de julho. "Estou bem. O COVID deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", disse a atriz na ocasião ao Jornal Extra.

Após receber alta, a famosa comemorou seu retorno para casa com um café da manhã especial em seu quarto. "Bom dia meus amores, olha que felicidade após dez dias de internação tomando café da manhã", apareceu em uma mesa de seu quarto na companhia de seus quatro cachorros, da raça Yorkshire.

Dias depois, Susana Vieira fez uma festa em seu lar para comemorar a chegada de seus 80 anos. Usando um vestido vermelho decotado, ela celebrou a data em grande estilo.