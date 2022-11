Paulo André manda mensagem de apoio para Neymar após lesão: "Vai dar tudo certo"

O atleta e ex-BBB Paulo André desejou uma boa recuperação para Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo direito

Paulo André (24) usou as redes sociais para mandar uma mensagem de apoio para Neymar Jr (30), que vai ficar fora dos dois próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar após sofrer uma lesão durante o jogo de estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia, nesta última quinta-feira, 24.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta e ex-participante do Big Brother Brasil 22 recordou uma foto em que aparece sorridente ao lado do atacante, escreveu um trecho bíblico, e torceu para que o craque se recupere logo.

"'Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar'. Josué 1:9. Vai dar tudo certo e Deus vai te honrar 🇧🇷 @neymarjr", disse ele na postagem.

Mais cedo, Neymar também se manifestou nas redes sociais e lamentou a lesão. "[...] Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha é interminável", escreveu ele em um trecho da publicação.

Além de Neymar, o lateral-direito Danilo também está fora dos próximos jogos após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo também durante o jogo contra a Sérvia. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 28, às 13h (horário de Brasília), contra a Suíça. Depois, enfrenta Camarões na sexta-feira, 2 de dezembro, às 16h.

Confira a publicação de Paulo André para Neymar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

