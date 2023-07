Nova mascote da Seleção Brasileira Feminina deixa internautas divididos nas opiniões

Aparência da nova mascote da Seleção Brasileira de Futebol Feminino divide opiniões na internet

A internet foi tomada por uma discussão sobre aparências! Porém, ao invés de falarem de uma pessoa, estavam falando da nova mascote da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Com uma versão feminina do famoso Canarinho Pistola, a personagem esteve presente no meio da torcida no Estádio de Hindmarsh na vitória do Brasil contra o Panamá por 4 a 0, nesta segunda-feira, 24, na cidade de Adelaide, na Austrália.

O que aconteceu foi que alguns internautas começaram a comentar sobre alguns traços da aparência da fantasia. Com o corpo bastante parecido com o do Canarinho, a Canarinha tem algumas feições bem particulares. Alguns usuários das redes sociais notaram que a mascote tem uma sobrancelha bem delineada, além de seus cílios bem proeminentes e um bico caprichado.

“Em choque que a mascote da seleção brasileira feminina é uma periquita com micropigmentação fox eyes e extensão de cílios”, brincou uma internauta. “A blusa da Shopee, a sobrancelha micropigmentada, o botox nos lábios. Mais Brasil do que que isso, apenas um vira-lata caramelo no colo da periquita pistola”, exaltou uma outra pessoa.

Conheça Ary Borges, a autora de 3 gols da Seleção na estreia da Copa do Mundo Feminina

Na partida, outra marca importantíssima foi feita pelo Brasil. A jogadora Ary Borges se tornou a primeira atleta a marcar um hat-trick (ou três gols) em uma estreia de Copa do Mundo Feminina. Mas você conhece quem é ela? A meio-campista se chama Ariadina Alves Borges, tem 23 anos e nasceu em São Luís, no Maranhão. Criada pela avó, jogava ao lado de garotos ainda na infância. Com 10 anos de idade, sonhando com a carreira no futebol, se mudou para São Paulo para viver com os pais. A revelação no futebol profissional aconteceu pelo Sport em 2017. Em 2019, a atleta jogou no São Paulo. Ela também passou três temporadas no Palmeiras, onde se firmou como uma das principais jogadoras do futebol nacional. Atualmente joga no Racing Louisville, dos Estados Unidos.