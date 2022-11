Neymar Jr se manifesta após ser chamado de arrogante: "Objetivo não é menosprezo"

Jogador da Seleção Brasileira, Neymar Jr se pronunciou nas redes sociais após ser criticado por jornal alemão

Um dia antes da Seleção Brasileira estrear na Copa do Mundo, Neymar Jr(30) se manifestou nas redes sociais após ter sido chamado de arrogante pelo jornal alemão 'Bild'.

O craque foi criticado após postar uma foto acrescentando uma estrela na bermuda da Seleção, que é pentacampeã do mundo e está em busca do sexto título mundial no Catar.

Em seu perfil no Instagram, o atacante compartilhou algumas fotos em que aparece com o uniforme de jogo e falou sobre o objetivo de conquistar o hexa. "Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo aos seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca. Amanhã começa. Vamo que vamo BR", rebateu o atacante.

Na última segunda-feira, Richarlison (25) saiu em defesa de Neymar durante uma coletiva de imprensa. "Arrogantes são eles. Somos apenas sonhadores. Estamos sonhando com essa sexta estrela e vamos buscar, eles querendo ou não. Esse cara aí é um babaca por chamar o Neymar de egoísta. Também não conheço ele, não quero saber dele", disse o atacante.

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, às 16h, contra a Sérvia. O jogo acontecerá no Estádio Lusail.

